Landini (Cgil): per Lukoil serve la nazionalizzazione dell'azienda

"Sul caso della Lukoil pensiamo che serva un intervento da parte dello Stato. Se serve, bisogna arrivare anche a una nazionalizzazione, come sta avvenendo in altri paesi europei". Così il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, parlando con i giornalisti a Palermo, in merito al tema dello stabilimento di petrolio Lukoil che ha sede in provincia di Siracusa. Lo stabilimento rischia la chiusura e la perdita di posti di lavoro a causa dell'embargo sul petrolio proveniente dalla Russia, come conseguenza del conflitto con l'Ucraina.