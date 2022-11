Troppo forte l'Olanda per il Qatar: gli orange primi nel girone

Meritato e scontato il primo posto finale davanti al Senegal, che permette all'Olanda di affrontare la seconda del gruppo B.

Compitino diligente quello degli olandesi, che approfittano delle circostanze per impinguare il minutaggio di Memphis Depay, che potrebbe incidere nelle eliminazioni dirette. Ma il trascinatore della squadra è Gakpo (un gol di testa, uno di sinistro e uno di destro), attaccante completo che può ripetere le gesta dei grandi goleador del passato.

Dopo una mezza stagione da protagonista nel Psv può essere una delle stelle del prossimo mercato estivo. Gli altri due giganti dell'Olanda sono i signori di difesa e centrocampo, Van Dijk e De Jong. Buono il rendimento di Klaaessen e De Roon, meno arrembante del solito Dumfries. Il Qatar lascia il suo mondiale senza rimpianti ne' punti: bene Mohammad e il portiere Meshall Barsham, fratello di Mutaz, oro ex aequo con Tamberi nell'alto alle Olimpiadi 2021. Prima partita dall'inizio per Memphis Depay dopo l'infortunio muscolare che l'ha bloccato a settembre e gli scampoli di gioco dei primi due turni. Con Codby Gakpo è una coppia destinata a durare in un'Olanda che sfrutta fino in fondo un girone facile per qualificarsi da prima. Van Gaal spera ancora di migliorare il terzo posto del 2014 prima di lasciare il testimone a gennaio a Ronald Koeman. La squadra è affidabile e strutturata e non ha un posto da titolare De Ligt, forse per non fare ombra al totem della difesa Van Dijk. Il Qatar esce in punta di piedi, troppa è la differenza con quasi tutte le nazionali presenti.

La partita si incanala secondo le previsioni. L'Olanda comanda il gioco a centrocampo con De Jong, che si avvale del lavoro di interdizione dell' atalantino De Roon preferito a Koopmeiners, che gli subentra nel finale. Klaassen si muove molto da mezza punta, lasciando spazio agli inserimenti di de Jong. Depay ha voglia di fare la differenza, ma ci mette troppa foga, anche se le sue giocate sono sempre di qualità. Un suo tiro al 25' viene rimpallato, ma il gol arriva un minuto dopo: Klaassen imbecca Gakpo che si fa largo tra tre avversari e trova l'angolino. Il Qatar si impegna ma, a parte un tiro di Mohammad che non impensierisce Noppert (portiere con un trascurabile passato in serie B col Foggia), crea poco, anche perchè il talentuoso Afif è inconcludente. Nella ripresa una lieve accelerata consente all'Olanda di raddoppiare al 4': Klaessen crossa per Depay che conclude forte, Barsham respinge, De Jong anticipa Pedro e mette dentro. La vittoria è in cassaforte ma il 2-0 non muta nonostante la buona volontà del nuovo entrato Berghuis: al 25' un gol viene annullato dalla Var per il fallo di mano di Gakpo e al 46' un suo tiro si stampa all'incrocio dei pali. L'Olanda avanza fiduciosa, il Qatar esce dignitosamente di scena.