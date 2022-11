Modica, il pianista Ruben Micieli debutta come direttore d'orchestra al Teatro Garibaldi

Il pluripremiato Ruben Micieli, il virtuoso siciliano del pianoforte, torna sul palco del Teatro Garibaldi con un debutto in veste di direttore d’orchestra. Sarà infatti il protagonista del concerto “Mozart e Beethoven – Due geni a confronto”, con l'Orchestra in residence Teatro Garibaldi di Modica formata da 20 elementi, in programma domenica 4 dicembre alle ore 18.30. Sulle note delle celeberrime “Eine Kleine Nachtmusik” di W. A.Mozart e “Concerto per pianoforte e orchestra n.2 op. 19” di L. V. Beethoven, Ruben Micieli, pianista e direttore d'orchestra, accompagnerà gli spettatori del teatro modicano alla scoperta di due geni che hanno segnato la storia musicale mondiale.

Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet http://www.fondazioneteatrogaribaldi.it/ o telefonare a 0932/946991.