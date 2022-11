Un furgone portavalori è stato rapinato questa mattina sulla strada statale "131 Carlo Felice" nel nord Sardegna, nel tratto tra il bivio per Thiesi e quello per Giave.

Stando alle prime informazioni la banda di malviventi che avrebbe bloccato la carreggiata con un'auto in fiamme, non ha esitato a estrarre le armi e sparare contro il mezzo.

Una guardia giurata è rimasta ferita.