Domiciliari, non li trovano a casa: 2 denunciati a Siracusa

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, nel corso dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, hanno denunciato un giovane di 24 anni, sottoposto all’obbligo di dimora ed un uomo di 42 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, entrambi assenti al controllo di polizia.

Inoltre, durante un controllo su strada in viale Ermocrate, operato questa notte, gli agenti hanno segnalato alla competente autorità amministrativa un uomo di 42 anni, trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale.