Competizione internazionale di danza sportiva "Latin Show": giovane di Acate rappresenterà l'Italia

Un giovane di Acate rappresenterà l'Italia alla competizione internazionale di danza sportiva, specialità Latin Show, che si terrà ad Atene dal 1° a l 3 dicembre. Si chiama Mattia Brafa, ha 16 anni e frequenta la seconda classe AFM all' Istituto Superiore “Carducci” di Comiso.

Ma c'è un'altra scuola che frequenta con impegno e passione, la Special Stars Dancing della stessa città iblea, nella quale da 3 anni è uno degli allievi più bravi del maestro Giuseppe Cassibba. E il suo percorso di apprendimento, fatto di tanti sacrifici per conciliare l'economia aziendale con le apprezzate performance agonistiche, gli ha fatto meritare la convocazione per i Mondiali della FIDS, la Federazione italiana di Danza Sportiva.

Nel suo palmares il primo posto al Contest d'Italia con la scenografia “Beethoven” e quest'anno un doppio successo: il podio più alto è suo al Coreographic Dance Festival e ai Campionati Italiani, lasciapassare per la Grecia, dove si cimenterà con una coreografia ispirata al gioco d'azzardo.

“Sono onorato di partecipare a una competizione così importante, ce la metterò tutta per rappresentare l'Italia nel miglior modo possibile – dice Mattia - Ringrazio tutta la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, mio nonno, il mio maestro Giuseppe Cassibba, che è riuscito a farmi diventare quello che sono oggi e la maestra Elena Mangiacarne, che cura in ogni dettaglio i miei show. Ma devo dire grazie anche a Francesco Breccolini dell’Atelier FB per i meravigliosi costumi che indosso e a Luca De Letteris di Coreographic, Mix per le sue stupende musiche”.

Emanuele Ferrera