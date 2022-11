Catania, sequestrati beni a 'u ciuraru' : è un boss del clan Cappello (IL VIDEO)

Ammontano a due milioni e mezzo di euro i beni sequestrati dalla polizia su provvedimento della sezione misure di prevenzione del tribunale a Giuseppe Salvatore Lombardo detto 'u ciuraru, e a Salvuzzio Junior, rispettivamente padre e figlio di 55 e 28 anni, esponenti di spicco del clan Cappello ed in particolare al gruppo di Salvatore Massimiliano Salvo. I beni riguardano cinque immobili tra cui una lussuosa villa nel villaggio Ippocampo di Mare alla Plaia, un maneggio abusivo, due imprese commerciali la storica rivendita dei fiori in via Acquicella, dinanzi al cimitero di Catania, e un negozio in cui veniva commercializzato caffe', sette rapporti finanziari. Padre e figlio Lombardo sono personaggi molto conosciuti nel mondo criminale di Catania: il piu' grande e' detenuto dal 2017 nell'ambito dell'operazione "Penelope" contro il clan Cappello-Bonaccorsi. Salvuccio Junior nel mese due mesi fa, era settembre, e' stato condannato a 20 anni per mafia. A giugno altra condanna a 15 anni e 9 mesi nell'ambito del processo centauri per la sparatoria con due morti e 6 feriti a Librino del mese di agosto del 2020. Le indagini della polizia sono state incentrare nell'analisi dei flussi finanziari tra entrate ed uscite dei Lombardo che hanno accumulato, secondo gli investigatori un ingente patrimonio grazie alle loro attivita' criminali.