Il presidente di Confindustria Bonomi sabato a Ragusa

Sabato prossimo il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sarà a Ragusa in occasione dell'incontro "Crescere Sostenibili", organizzato da Sicindustria. L'appuntamento è alle 10 presso la Caffè Moak, nella zona industriale Modica-Pozzallo, in viale Delle Industrie 49-51-53. Dopo i saluti dei presidenti di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, e di Sicindustria, Gregory Bongiorno, aprirà i lavori il presidente di Sicindustria Ragusa, Leonardo Licitra. Quindi sarà la volta delle imprese, protagoniste della mattinata: Avimecc, Caffè Moak, Cappello Group, Ekso, Ilap, Nero Sicilia Group e Regran. Le conclusioni saranno affidate al presidente Bonomi. "Siamo molto orgogliosi - afferma Bongiorno - di poter ospitare nuovamente il presidente Bonomi presso una delle nostre aziende associate. Ragusa è una provincia ricca di eccellenze imprenditoriali conosciute in tutto il mondo e il nostro compito è quello di favorirne ulteriormente la crescita e promuoverne l'innovazione. Per questo oggi abbiamo voluto mettere al centro del nostro incontro la sostenibilità, tema divenuto cruciale e imprescindibile per lo sviluppo e che vede già la Sicilia è nella top ten della graduatoria italiana per numero assoluto di aziende che hanno investito, o investiranno entro l'anno, in tecnologie green. Le nostre aziende hanno evidentemente già colto la sfida della transizione ecologica, ma occorre che il territorio cresca insieme a loro".