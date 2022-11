Venerdì tavolo tecnico alla Regione per l'Ias di Priolo

- Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, alla luce delle notizie di stampa sul presunto disastro ambientale causato dal depuratore di Priolo, in provincia di Siracusa, che gestisce i reflui del petrolchimico, nella giornata di ieri ha convocato per venerdì prossimo, alle 16, un tavolo tecnico a Palazzo d'Orléans con tutti i dipartimenti regionali competenti."Tenuto conto dei gravi danni ambientali e delle ripercussioni al livello produttivo per l'intero comprensorio - afferma il presidente Schifani - affronterò immediatamente il problema, valutando le conseguenti azioni da porre in essere con la massima urgenza".