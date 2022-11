Le istituzioni fanno visita al deposito di Amanon a Palermo

Il deposito di smistamento Amazon a Palermo ha aperto oggi per la prima volta le sue porte ai rappresentanti delle istituzioni regionali e locali nel corso di una visita della struttura entrata ufficialmente in attività nel novembre 2021. La visita, guidata da Gabriele Sigismondi, Responsabile di Amazon Logistics Italia, ha visto la partecipazione per il Comune di Palermo del Sindaco Roberto Lagalla, dell'Assessore alla Rigenerazione urbana e modalità sostenibile Maurizio Carta, dell'Assessore alle attività produttive ed economiche Giuliano Forzinetti, per la regione Sicilia dell'Assessore all'Istruzione Girolamo Turano, dell'Assessore alle attività produttive Edy Tamajo e del Console Generale degli Stati Uniti d'America Tracy Pounds e dei rappresentanti del Banco Alimentare della Sicilia Occidentale.

La struttura ha consentito ad Amazon di potenziare ulteriormente i processi dell'ultimo miglio per la gestione degli ordini e della consegna ai clienti, in particolare in Sicilia occidentale, nelle aree di Palermo, Trapani e Caltanissetta. Il deposito di smistamento, che ha una superficie di oltre 8.000 metri quadrati, ha già creato 40 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino, superando le stime iniziali di 20. Inoltre, i fornitori di servizi di consegna di Amazon hanno assunto oltre 120 autisti a tempo indeterminato che ritirano gli ordini dal deposito e li consegnano ai clienti finali.