Storica vittoria della Tunisia sulla Francia ma non basta per passare il turno

La Tunisia batte 1-0 la Francia nella terza sfida del gruppo D dei Mondiali di Qatar 2022 ma non riesce, nonostante l'impresa, a passare agli ottavi di finale della competizione. La Francia con 6 punti chiude comunque al primo posto, con il rischio di incontrare l'Argentina, davanti all'Australia, sempre a 6 punti, grazie ad una migliore differenza reti, mentre la Tunisia chiude terza con 4 punti davanti alla Danimarca ultima con un punto. Nel finale l'arbitro e il Var regalano il successo alla Tunisia dopo aver annullato un gol alla Francia per fuorigioco. Deschamps per la sfida, cambia addirittura nove giocatori rispetto all'11 iniziale del match precedente, schierando un tridente formato da Guendouzi, Coman e Kolo Muani, tutti all'esordio da titolare al Mondiale con Kylian Mbappé e Giroud in panchina. L'XI iniziale della Francia ha un'età media di 26 anni e 4 giorni, la più bassa per una squadra Europea in una gara di questo Mondiale. Record inoltre per il portiere transalpino Steve Mandanda che a 37 anni e 247 giorni, diventa il giocatore più anziano a giocare con la nazionale francese, superando Bernard Lama del settembre 2000 contro l'Inghilterra (37 anni e 148 giorni). Sei cambi, invece, rispetto ai titolari contro l'Australia, per la Tunisia di Jalel Kadri, che schiera in attacco dal primo minuto Khazri, che sarà supportato da Ben Romdhane e Ben Slimane.

Parte forte la Tunisia che all'8' va in gol con Nader Ghandri. Punizione dalla sinistra, il 5 tunisino anticipa tutti al centro dell'area di rigore e insacca con un tiro al volo, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 13' pallone perso ingenuamente da Veretout, ne approfitta la Tunisia con un filtrante su Kharzi che va a terra in area di rigore, ma non c'è nulla per il direttore di gara. La prima occasione per la Francia arriva al 25' in contropiede con Youssouf Fofana che arriva al limite dell'area e serve Kinglsey Coman, che conclude al lato. La pressione dei tunisini continua e al 35' Khazri conclude dalla distanza ma Mandanda respinge con i pugni. Nel finale di primo tempo ancora Tunisia pericolosa: al 42' Slimane verticalizza per Kharzi che arrivato sul fondoe mette il pallone dentro, ma nessun compagno di squadra riesce ad impattare, poco dopo è Fofana che di prepotenza tenta la conclusione, ribattuta dalla difesa tunisina. Ad inizio ripresa la Tunisia passa in vantaggio: al 58' va in gol Wahbi Khazri che con un sinistro preciso supera Mandanda. La Francia non riesce a reagire concretamente fino all'ingresso di alcuni titolari come Mbappè. All'80' Axel Disasi su calcio d'angolo ci prova di testa senza successo. All'82' Dembélé conclude dalla distanza, poco dopo ci prova Rabiot nel tentativo di arrivare almeno al pareggio. All'89' Mbappé prova la serpentina da posizione assolutamente defilata, per poi andare al tiro, respinto da Dahmen. In pieno recupero al 98' arriva il gol francese con Antoine Griezmann. La partita sembrava finita, ma l'arbitro blocca tutto, va a vedere l'azione al Var e alla fine annulla la rete per fuorigioco assegnando la vittoria alla Tunisi