"Volontari, luce di speranza”: il 3 dicembre la conclusione del progetto “Accanto a te”

“Volontari, luce di speranza” è il tema dell’incontro, fissato per sabato 3 dicembre, a partire dalle 17,30, nella sala conferenze del Liceo artistico, che concluderà il progetto “Accanto a te”, finanziato dalla Federazione nazionale Odv Società di San Vincenzo de’ Paoli e articolatisi da, ottobre 2021 a oggi, in una serie di attività sociali e laboratori virtuali e di iniziative a sostegno di giovani e famiglie fragili, per la promozione di nuove forme di volontariato e in altro ancora.

Ai saluti dell’Amministrazione comunale seguiranno la presentazione del bilancio delle iniziative in cui si è sostanziato il progetto, gli interventi di Armando Paparo (vicepresidente Csve), Giovanni Turturice (volontario Vincenziano, vicepresidente ACC Caltagirone) e Camillo Biondo (coordinatore regionale Odv Società di San Vincenzo de’ Paoli), la consegna degli attestati del laboratorio d’inglese e le conclusioni.