Efficientamento energetico edifici comunali, D'Asta sollecita giunta Ragusa

Il consigliere comunale Mario D’Asta ha presentato una interrogazione avente ad oggetto la pubblicazione dei contenuti dell’avviso Cse 2022 del MiTE per invitare gli enti locali ad accedere al finanziamento previsto per negoziare l’acquisto di prodotti per l’efficientamento energetico degli edifici, la produzione di energia da fonti rinnovabili e interventi di relamping attraverso i quali si potrà procedere con la sostituzione di un’illuminazione obsoleta con apparecchi di ultima generazione e a basso consumo. “Gli interventi – scrive D’Asta nell’atto ispettivo – riguardano edifici di proprietà delle amministrazioni comunali posti sul territorio nazionale e adibiti a uso pubblico. E’ da chiarire che ogni amministrazione può presentare fino a un massimo di cinque istanze di contributo, ciascuna non inferiore a 40mila euro, e non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (attualmente pari a 215mila euro)".