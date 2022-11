Siracusa, erano ai domiciliari: tornano liberi padre e figlio

Erano agli arresti domiciliari accusati di estorsione nei confronti di un imprenditore di Noto. Il processo a loro carico si trova in fase di istruttoria dibattimentale in attesa di far luce su tutte le condotte contestate. Si tratta di Salvatore e Davide Cannata, padre e figlio, che sono stati posti in libertà dal Tribunale Collegiale di Siracusa. L'istanza di revoca della misura cautelare è stata avanzata dall'avvocato Antonino Campisi.