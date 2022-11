l'Argentina mette sotto la Polonia e vince per 2 a 0: entrambe agli ottavi

L'Argentina batte la Polonia nell'ultimo turno della fase a gironi di Qatar 2022 e si qualifica agli ottavi di finale come prima del Gruppo C. Allo Stadium 974 di Doha finisce 2-0 grazie ai gol di Mac Allister e Alvarez, al termine di un match dominato da parte della squadra di Scaloni, che fallisce anche un calcio di rigore con Messi (paratona di Szczesny). La Seleccio'n chiude cosi' a 6 punti in classifica, sconfitta dolcissima invece per la nazionale biancorossa, che nonostante il ko passa come seconda grazie ad una differenza reti maggiore rispetto al Messico (vincente con l'Arabia Saudita 2-1).A livello di gioco, possesso palla e potenziali occasioni da gol, gli argentini dominano senza ombra di dubbio il primo tempo. La piu' grande palla gol l'Albiceleste ce l'avrebbe intorno al 40', quando Messi s'incarica di calciare un rigore assegnato dopo intervento del Var, a seguito di un colpo al volto di Szczesny ai danni dello stesso calciatore del Psg. La 'pulce' pero' si lascia ipnotizzare dal portiere polacco, che neutralizza il secondo rigore consecutivo del suo Mondiale. La squadra di Scaloni non si scoraggia e continua ad attaccare, partendo forte anche nella ripresa e trovando il meritato vantaggio dopo neanche un minuto: Molina si propone a destra e propone al centro, Mac Allister calcia di prima intenzione e trova l'angolino firmando l'1-0. Al 67' arriva anche il raddoppio argentino ad opera di Alvarez, che riceve da Fernandez e indirizza un bel destro sotto al sette. Nel finale la Seleccio'n avrebbe anche piu' palle gol per il tris, ma nessuna di queste entra e al triplice fischio resiste il 2-0.