Ragusa, la croce della GMG diocesana consegnata dal vescovo ai giovani dell'Ecce Homo

Il vescovo di Ragusa, Giuseppe La Placa, ha consegnato in cattedrale ai giovani della parrocchia dell'Ecce Homo, la croce della GMG diocesana e la riproduzione del quadro della Madonna "Salus Populi Romani". Con questo gesto, il vescovo, ha dato ufficialmente inizio al pellegrinaggio che coinvolgerà tutte le parrocchie della diocesi iblea e che si concluderà il 10 giugno 2023 con la Giornata Diocesana dei Giovani. All'inizio della celebrazione eucaristica il direttore del Servizio di Pastorale Giovanile diocesano, don Vincenzo Guastella, ha rivolto il suo saluto al Vescovo chiedendo di accompagnare, con amore, i giovani della diocesi nella via del Signore e di farsi modello e segno vivo di Gesù Cristo in mezzo a loro. Alla fine della celebrazione, il Vescovo ha ringraziato il direttore don Vincenzo ed i responsabili del Servizio di Pastorale Giovanile, Alessandra Albani e Giovanni Migliore. Ha anche salutato don Adrian e don Paolo, incaricati del Servizio di Pastorale Giovanile della diocesi di Ferrara e ha ringraziato don Luca Tuttobene per la sua presenza. Dopo la benedizione alcuni giovani della Parrocchia Ecce Homo, insieme al parroco don Salvatore Vaccaro, hanno portato in processione le due immagini fino in parrocchia. È stato un momento pieno di emozioni e vissuto con gioia.

FOTO SALVO BRACCHITTA