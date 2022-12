Gas domestico: il risparmio sulla bolletta passa per il mercato libero?

Per risparmiare sul gas domestico è importante valutare con attenzione le offerte nel mercato libero dell’energia.

Rispetto al servizio di maggior tutela, in cui le tariffe sono determinate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e uguali per tutti i fornitori, in questo mercato ogni compagnia può stabilire la propria tariffa intervenendo sul prezzo della componente energia.

In questo modo, sul mercato libero si possono trovare offerte gas più convenienti in confronto a quelle del mercato tutelato, tuttavia bisogna sapere come scegliere bene la fornitura di gas più vantaggiosa e adatta al proprio fabbisogno energetico. Gli aspetti da valutare sono numerosi, per essere sicuri di compiere una scelta consapevole e prendere la decisione giusta.



Come scegliere l’offerta gas più conveniente nel mercato libero

Il primo aspetto da considerare quando si desidera risparmiare sul gas è il valore della componente energia competitivo, per usufruire di un prezzo conveniente del gas utilizzato in casa.

Inoltre, bisogna tenere conto della comodità di una fornitura full digital che permette di gestire ogni operazione online, per risparmiare tempo ed evitare lo spreco di carta tutelando anche l’ambiente.

Alcune forniture di gas sono anche personalizzabili in base alle proprie esigenze, grazie a dei servizi aggiuntivi che consentono di rendere l’utenza più adatta al proprio stile di vita e semplificare la gestione delle bollette. Non bisogna trascurare nemmeno la trasparenza dell’offerta gas, preferendo i fornitori che prediligono la trasparenza e l’assenza di costi nascosti.

Ne costituisce un esempio Pulsee, digital energy company che propone gas per la casa senza costi nascosti, attivabile online in pochi minuti e gestibili in modo 100% digitale dall’area riservata o tramite app per smartphone.

È anche possibile personalizzare l’offerta scegliendo tra diversi servizi aggiuntivi, come per esempio l’opzione My Green Energy – Gas Compensation, un’opportunità rivolta a chi desidera compensare la quantità di CO2 emessa dalla produzione di gas consumato ogni giorno attraverso il supporto concreto di progetti orientati a favorire una maggiore sostenibilità.



Come risparmiare sul gas in casa senza compromettere il comfort abitativo

Scegliere un’offerta gas conveniente, facile da gestire e personalizzabile è il primo passo per risparmiare in bolletta.

Allo stesso tempo, è importante usare l’energia in modo responsabile e non sprecare gas inutilmente, prestando attenzione ad alcuni semplici accorgimenti che possono aiutare a ridurre il proprio fabbisogno di gas domestico.

Recentemente l’ENEA ha realizzato uno studio per aiutare i consumatori ad abbattere i costi, individuando alcuni consigli utili che possono far risparmiare fino a 180 euro l’anno sulla bolletta del gas in ambito residenziale.

Innanzitutto, è possibile ridurre di 1°C la temperatura del riscaldamento, impostando il termostato a 19°C invece dei soliti 20°C, una misura che permette di diminuire il consumo di gas fino al 10,7%.

Un altro intervento raccomandato è quello di ridurre l’accensione della caldaia di un’ora al giorno, per risparmiare fino al 3,6% del consumo di gas in casa senza pregiudicare il comfort termico.

Altre misure efficaci riguardano la diminuzione delle dispersioni termiche, per esempio migliorando la coibentazione dell’abitazione con un cappotto termico e isolando bene tetto e soffitto, inoltre per risparmiare gas è possibile ridurre il consumo di acqua calda chiudendo l’acqua quando non serve e preferendo la doccia al bagno in vasca.