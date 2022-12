Quasi 700 grammi di hashish trovata in spiaggia del Trapanese

Torna la droga 'spiaggiata' sulle coste siciliane. I carabinieri di Campobello di Mazara hanno rinvenuto sulla battigia del Lungomare Tre Fontane un panetto di hashish del peso di 670 grammi circa. I militari hanno affermato di essere stati avvisati da un passante che ha notato lo strano involucro: andati sul posto, hanno sequestrato quanto rinvenuto. Gia' nel febbraio 2021 i carabinieri avevano trovato su quella stessa spiaggia un pacco di droga di ben 36 chili in un periodo in cui in tutta la provincia si sono verificati queste scoperte.