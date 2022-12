Polizia, controlli straordinari nel Ragusano: perquisizioni e sequestri

La Polizia in azione per il controllo straordinario del territorio a Vittoria, Comiso Modica, Ispica e Pozzallo. Quasi 800 le persone identificate e oltre 400 i veicoli controllati. Eseguite verifiche sul rispetto dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di numerose persone

Nelle ultime settimane numerose pattuglie della Polizia di Stato sono state impegnate a Ragusa e nei comuni di Vittoria, Comiso Modica, Ispica e Pozzallo per un’intensa attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e a garantire la sicurezza dei cittadini.

I controlli straordinari del territorio sono stati espletati con pattuglie della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, in aggiunta alle Volanti che ogni giorno svolgono costantemente servizi di controllo del territorio, rafforzati nell’occasione da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha messo a disposizione del Questore di Ragusa per le specifiche competenze assegnate e le strumentazioni in dotazione.

Il rafforzamento dei controlli è stato deciso in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per innalzare i livelli di sicurezza contro i fenomeni di criminalità nelle aree urbane e periferiche di comuni della provincia.

Per diversi giorni numerosi equipaggi della Polizia di Stato hanno pattugliato ad ampio raggio i centri storici e le zone periferiche dei comuni interessati ai controlli, in tutte le fasce orarie della giornata, anche per prevenire situazioni di pericolo per la circolazione stradale e contrastare il fenomeno della criminalità in trasferta.

Importanti i risultati: identificate 786 persone, controllati 402 veicoli, elevate 25 sanzioni per violazione al Codice della Strada, sottoposti a sequestro 4 veicoli e 2 sottoposti a fermo amministrativo.

Gli agenti impegnati nei controlli hanno anche eseguito 34 perquisizioni, personali e sui veicoli, per reprimere e prevenire il consumo di stupefacenti. In occasione dei servizi straordinari di controllo del territorio altresì sono stati intensificati i controlli alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, sottoposti agli arresti domiciliari, nonché ai soggetti sottoposti alle misure di prevenzione per garantire il rispetto dei provvedimenti emessi dall’ Autorità Giudiziaria.