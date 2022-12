Avvocati, tra crisi e prospettive future: congresso il 2 dicembre a Palermo

Avvocati, tra crisi e prospettive future: i vertici dell'avvocatura italiana il 2 dicembre a Palermo. “Crisi economica dell'avvocatura e prospettive future della professione”: sarà questo il tema del IV Congresso regionale di Agius, l’Associazione giuristi siciliani, che si terrà il 2,3 e 4 dicembre 2022 a Palermo.

L’inaugurazione del congresso è prevista per venerdì 2 dicembre alle 9:30 presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo - Palazzo di Giustizia, piazza V.E. Orlando, in occasione dell’evento formativo, accreditato presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati per 3 crediti formativi in deontologia.

“Il congresso rappresenta l’occasione per discutere e affrontare la crisi dell’avvocatura – spiega Francesco Leone, presidente Agius - perché da troppo tempo tanti colleghi si cancellano dall’albo, sia giovani che anziani, scelgono di fare altro perché non riescono a sopravvivere più con il nostro lavoro. Noi non vogliamo sopravvivere, ma vogliamo affrontare di petto i problemi che affliggono la nostra categoria e per farlo è necessario capire le cause che hanno portato a tale crisi e studiare soluzioni che riescano a portare la categoria al passo con i tempi. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento radicale su più fronti e la nostra categoria non può restare ancorata a vecchie procedure e vecchie concezioni”.