Antonio De Luca (M5S): Schifani, poche idee e ben confuse. No agli inceneritori.

“Poche idee e ben confuse, lunga elencazione dei problemi che conosciamo tutti, ma pochissime le soluzioni, alcune delle quali sbagliate e superate, come quella degli inceneritori, contro cui ci batteremo senza se e senza ma”.

Lo ha detto a sala d’Ercole il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, in occasione della seduta d’aula dedicata alle dichiarazioni programmatiche del presidente della Regione Schifani.

“Da Schifani – dice il capogruppo 5 stelle - la versione riveduta e peggiorata del libro dei sogni prospettato in avvio della scorsa legislatura da Musumeci, i cui disastri sono sotto gli occhi di tutti, e con tante pagine vergognosamente mancanti, mi riferisco, ad esempio, ai disabili, cui non c’è stato un solo accenno. Non vorremmo che anche per Schifani i disabili fossero un problema, come lo erano per Musumeci, che arrivò a dire che se ci fossero stati meno disabili ci sarebbero stati più soldi a disposizione del bilancio. No categorico agli inceneritori, la lotta ai rifiuti si fa in tanti altri modi, raccolta differenziata spinta, riciclo e riuso che sottrae rifiuti alla discariche. Basta buttare fumo negli occhi col ponte sullo Stretto, che sono convinto non sarà mai realizzato. Lo si vuole fare, lo si faccia, ma non ci credo. Intanto si sta risuscitando un morto, la Società Stretto di Messina, che è un morto costosissimo e nel frattempo i siciliani camminano su autostrade pericolose che sembrano mulattiere”.