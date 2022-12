Il Marocco batte il Canada per 2 a 1 ed entra negli Ottavi

Il Marocco batte il Canada nell'ultimo turno del Gruppo F e si qualifica come primo agli ottavi di finale di Qatar 2022. All'Al Thumama Stadium di Doha finisce 2-1 per la selezione nordafricana, grazie alle reti di Ziyech ed En-Nesyri, mentre a nulla serve ai canadesi l'autogol di Aguerd. Con questo risultato la squadra di Regragui chiude a 7 punti in classifica, lasciandosi alle spalle Croazia (qualificata come seconda a 5 punti) e Belgio (eliminato con 4 punti). Quattro minuti sul cronometro e i marocchini passano subito avanti con una perla di Ziyech, che approfitta di un erroraccio di Borjan fulminandolo con un morbido mancino dalla distanza a porta completamente sguarnita. Al 23' arriva anche il raddoppio dei nordafricani ad opera di En-Nesyri, lanciato in profondita' da Hakimi e bravo a controllare indovinando poi il destro che vale il 2-0. Il Canada rientra in partita al 40', quando una sfortunata deviazione di Aguerd sul cross basso di Adekugbe beffa il proprio portiere. Il difensore marocchino e' sfortunato protagonista anche in occasione del possibile terzo gol dei suoi, realizzato ancora da En-Nesyri ma annullato per un fuorigioco attivo proprio di Aguerd. Nella ripresa i 'Canucks' restano quindi dentro al match e, seppur gia' eliminati, con orgoglio provano ad andare a caccia del pareggio: al 71' arriva una clamorosa occasione con Hutchinson, che colpisce un'incredibile traversa di testa con la palla che rimbalza sulla linea e torna in campo. Il Marocco rischia tanto sulla pressione portata dagli avversari nel finale di gara, ma con le unghie e con i denti i nordafricani difendono il preziosismo vantaggio e volano agli ottavi da primi.