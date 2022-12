Il Belgio spreca tanto, con lo 0-0 passa la Croazia

Croazia e Belgio non vanno oltre uno 0-0 nell'ultimo turno del Gruppo F, risultato che in virtu' della contemporanea vittoria del Marocco con il Canada, qualifica i croati come secondi ed elimina dal torneo i belgi terzi. Partita vivace e piena di occasioni quella dell'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan, nonostante il risultato finale sembrerebbe aver detto altro: alcune buone parate di Courtois da una parte, almeno quattro gol mangiati da Lukaku che colpisce anche un palo dall'altra, poi anche il rigore assegnato e successivamente revocato alla squadra di Dalic. Cosi' la Croazia chiude il gruppo a 5 punti alle spalle del Marocco, ma ora rischia seriamente di incrociare la Spagna agli ottavi; il Belgio saluta invece con tanto amaro in bocca.I croati partono forte e dopo appena 8 secondi arrivano subito alla conclusione con Perisic, impreciso con il destro da buona posizione. Dopo lo spavento iniziale i 'diavoli rossi' provano a mettere fuori il naso al 13', quando in ripartenza Mertens fallisce una grande chance su assist di De Bruyne. Appena un paio di minuti piu' tardi, dall'altra parte, viene fischiato un possibile rigore alla Croazia per un fallo di Carrasco ai danni di Kramaric, ma il Var punisce un fuorigioco attivo millimetrico di Lovren sulla punizione battuta in mezzo. Ad inizio ripresa la squadra di Dalic parte forte e in pochissimi minuti arriva per tre volte alla conclusione, prima con Kovacic poi con Brozovic e Modric, tutti e tre respinti da un attento Courtois. Al 60' e al 62' pero' le palle gol piu' grandi ce l'ha il Belgio entrambe con il neo entrato Lukaku, che colpisce un palo clamoroso dopo un tentativo di Carrasco respinto dalla difesa, poi si mangia un clamoroso gol di testa da due passi. L'attaccante dell'Inter avrebbe la possibilita' di rifarsi sia all'87' che al 90', ma sbaglia anche le incredibili deviazioni sotto porta sui cross velenosi di Meunier e Thorgan Hazard, condannando di fatto all'eliminazione i suoi.