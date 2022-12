Ars, Cateno De Luca: eliminare dalle variazioni di bilancio tutte le spese non urgenti

Entrando nel merito del ddl variazioni di bilancio all'esame delle commissioni parlamentari dell'Ars, Cateno De Luca è stato chiaro: "La variazione di bilancio è stata qualificata dal Governo come atto urgente al punto tale da richiedere al presidente del Parlamento di comprimere i tempi ordinari della trattazione in commissione e in aula e la consequenziale presentazione degli emendamenti. Abbiamo individuato anche in questa circostanza, prosegue De Luca, tante marchette politiche che confermano l’atavico vizio di strumentalizzare le urgenze per finanziare spese clientelari e non indifferibili ed urgenti in questo contesto.”

De Luca ha chiesto espressamente a Schifani e Galvagno di eliminare immediatamente tutti i provvedimenti di spesa che non hanno carattere d’urgenza preannunciando la presentazione di oltre mille emendamenti e consigliando a tutti i colleghi parlamentari di organizzarsi per trascorrere la festività dell’immacolata in Parlamento.