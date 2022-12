Modica, finanziati con fondi PNRR due progetti per asili nido

Con i fondi del PNRR sono stati finanziati per il Comune di Modica due progetti per la messa in sicurezza e la realizzazione di strutture da destinare agli Asili nido, nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza. Grazie a questi fondi – ha dichiarato il Commissario Straordinario si potranno realizzare nuove strutture dedicate all’infanzia e ristrutturare quelle già esistenti. A Modica sono due i progetti andati a buon fine, il primo, per un importo pari a 1.080.000 euro, servirà per la costruzione del nuovo Asilo Don Minzoni appartenente al Circolo Didattico Piano Gesù, il secondo per un importo di 345.800 euro per la ristrutturazione dell’edificio che attualmente ospita la scuola dell’infanzia Gianforma Margione a Frigintini. Tutti due i progetti erano stati ammessi con riserva e poi confermati. “Desidero ringraziare l’amministrazione comunale uscente – ha dichiarato il Commissario Straordinario, Domenica Ficano - che ha presentato i progetti per l’acquisizione dei fondi di queste due importanti opere, e l’ingegnere Paolino che ha seguito tutto l’iter per avere il finanziamento. Sono felice di aver contribuito a ottenere i finanziamenti di queste due opere di fondamentale importanza per la Città.