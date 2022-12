A Caserta concerto della pianista vittoriese Giuseppina Torre

L’8 dicembre la pianista e compositrice vittoriese GIUSEPPINA TORRE sarà in concerto a CASERTA presso la Chiesa San Ferdinando Re, all’interno del complesso monumentale Belvedere di San Leucio patrimonio dell’UNESCO (via del Setificio 1 – ingresso libero – ore 12.00).

Un’iniziativa, organizzata grazie all’azienda Genovese Managemen, in collaborazione a Don Antonio Lazzetta e l’APS Pro Loco Real Sito, dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, tematica che merita interesse costante e non soltanto in giorni specifici dell’anno.

«Suonerò proprio l’8 dicembre, giorno in cui si celebra l'Immacolata Concezione, la Madre di tutte le madri, per non dimenticare le tante, troppe donne e madri vittime di violenza - afferma Giuseppina Torre - Sul pianoforte poggerò un paio di scarpe rosse, un simbolo oramai internazionale, affinché ci si ricordi di loro non soltanto il 25 novembre».