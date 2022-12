Siracusa, Marina Militare e Vigili del fuoco celebrano la Patrona Santa Barbara

Lunedì 5 dicembre, nel Duomo di Siracusa, l’Arcivescovo Monsignor Francesco Lo Manto officerà la Messa solenne di Santa Barbara, la Santa Patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco.

Alla celebrazione parteciperanno il Comandante Marittimo Sicilia, contrammiraglio Andrea Cottini e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa Antonino Galfo alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia aretusea. La cerimonia costituisce un momento particolarmente sentito per il personale della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco. In particolare per la Marina Militare è una ricorrenza che unisce tutti i marinai, che impiegati nelle diverse attività e missioni cardine della Forza Armata, nei mari del mondo, nei teatri operativi e sul territorio nazionale, svolgono quotidianamente il proprio lavoro al servizio della Patria e della collettività.