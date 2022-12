Commissione Sanità Ars, Gilistro (M5s): sulla salute non ci possono essere divisioni

Prima riunione a Palermo per la Commissione Sanità, di cui è componente il deputato regionale siracusano Carlo Gilistro (M5s). "Piacevolmente colpito dal clima di collaborazione tra rappresentanti di maggioranza ed opposizione. D'altronde su temi come quelli della Salute non possono esserci divisioni. Il confronto, anche accesso alle volte, deve esserci ma per trovare le soluzioni migliori alle necessità sanitarie dei siciliani", dice al termine Gilistro. "D'intesa con il presidente della Commissione, abbiamo condiviso le linee programmatiche. Tre i punti da cui iniziare: come e quando riportare a disposizione piena dell'utenza gli ospedali ancora oggi totalmente covid; strettamente connesso al primo punto, la gestione di questa fase di convivenza con il virus, numeri e stime per le strategie da seguire, senza sorprese; ed infine la medicina del territorio". Quest'ultimo è un punto caro a Carlo Gilistro. "In questo ultimo decennio abbiamo ragionato in termini di chiusure: chiusure di strutture, facoltà a numero chiuso, specializzazioni a numero chiuso. Siamo, in Sicilia, nella paradossale situazione di dover importare medici dall'estero. E specie lontano dai capoluoghi di provincia, la sanità di prossimità non esiste con carenza di medici di medicina generale e pediatri. Questo comporta un sovraccarico per i Pronto Soccorso, con un eccesso di codici bianchi e verdi che però scrupolosamente richiedono analisi cliniche o strumentali. Così i nostri

ospedali lavorano male, si creano lunghe liste di attesa ed anche le prestazioni più semplici diventano una odissea. Ho chiesto ed ottenuto che lo snellimento delle liste di attesa sia uno dei prossimi punti

all'ordine del giorno della Commissione Sanità".