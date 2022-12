Regione, dibattito all'Ars. Pellegrino (FI): il presidente Schifani è Forza Italia

“Abbiamo il dovere di dare autorevolezza e credibilità alla politica e all’istituzione che rappresentiamo e per farlo è indispensabile non fare polemica sterile e poco comprensibile. Oggi stiamo facendo un dibattito sulle dichiarazioni del Presidente e non su tutto il programma. Per quello ci sarà tempo e modo di confrontarsi, partendo dalle Commissioni dove gli assessori saranno sentiti e potranno esplicitare e dettagliare ciascuno dei singoli e specifici temi.” Lo ha detto oggi pomeriggio il capogruppo di Forza Italia all’ARS, Stefano Pellegrino, intervenendo nel dibattito sulle dichiarazioni del Presidente della Regione Renato Schifani, che ha risposto ad alcune delle affermazioni fatte in Aula e fatto alcune proposte al Governo.

Pellegrino è intervenuto poi con determinazione rispetto alle polemiche di questi giorni e alle dichiarazioni dell’onorevole Gianfranco Micciché. “A chi ha accusato il Presidente Schifani di essere un “capocorrente”

di Forza Italia - ha detto Pellegrino - credo utile ricordare che Renato Schifani è stato fra i fondatori di Forza Italia insieme a Silvio Berlusconi e che su indicazione di Forza Italia ha ricoperto incarichi istituzionali ai massimi livelli, sempre in un rapporto di totale fiducia e stima con il Presidente Berlusconi. Affermare che Schifani è un capocorrente vuol dire negare ciò che tutti sanno e cioè che Schifani è Forza Italia, in Sicilia come in tutta Italia.”