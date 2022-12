Migranti soccorsi di notte da Guardia Costiera: sbarchi a Pozzallo e Augusta

A Pozzallo in piena notte sbarco di 130 migranti soccorsi da una motovedetta della Guardia costiera. Un'altra motovedetta, sempre della Guardia costiera, approda ad Augusta con un altro centinaio di persone. L'operazione di ricerca e salvataggio si sarebbe svolta a circa 60 miglia a sud est di Pozzallo.

Le due motovedette avevano lasciato gli ormeggi nel primo pomeriggio di oggi per ricercare l'imbarcazione in pericolo. Tra le persone messe in salvo ci sarebbero diversi minori e tra le donne, una in stato di gravidanza.