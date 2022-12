Mercato valutario: non solo euro-dollaro, ecco le altre coppie di valute da monitorare oggi

Il 2022 verrà ricordato come uno degli anni più intensi, nella storia recente, per il mercato valutario: difatti i cambiamenti nella velocità di implementazione delle politiche monetarie delle principali Banche Centrali e l'asincronia creatasi fra le varie guidance hanno avuto un forte impatto sugli equilibri dei rapporti fra le divise internazionali. È sufficiente osservare la dinamica della coppia euro dollaro statunitense negli ultimi mesi, per avere contezza di quanto affermato: il biglietto verde, da quando la FED ha dato il via alle manovre di tightening, ha iniziato un lungo processo di rafforzamento che lo ha portato a raggiungere l'importante area di prezzo a ridosso della parità nei confronti della moneta unica.

Ma i forti movimenti non hanno di certo risparmiato le altre divise: chi abitualmente frequenta portali di informazione finanziaria, si rende perfettamente conto del fermento che vi è attorno al mercato valutario e agli scenari che potrebbero delinearsi da qui in avanti (per maggiori informazioni: forex opinioni e commenti reali su Tradingonline.blog)

Mercato valutario: i temi sotto la lente di ingrandimento degli investitori

Rimanendo in ambito major, sia i piccoli risparmiatori sia gli addetti ai lavori guardano ad esempio con grande attenzione alle vicende che riguardano la Sterlina britannica e lo Yen giapponese, ovviamente per differenti motivi. Nella fattispecie si cerca di capire le prossime mosse della BOE, impegnata a difendere la forza svalutazione del GBP, ora che sul fronte politico sembra si sia raggiunta una parvenza di stabilità; tutto ciò mentre in Giappone la BOJ continua ad inondare il sistema di liquidità e mantenere un cap sul proprio decennale, che vede lo yield schiacciato sotto lo 0,25.

La Bank of Japan è la sola Banca Centrale al momento a perseguire una politica monetaria votata al controllo della curva dei rendimenti: lo Yen negli ultimi mesi ha subito una forte svalutazione nei confronti del dollaro usa, ma anche nei confronti dell'euro; per questo sarà importante capire fino a quando il Governatore si potrà spingere nella manovra di sostegno del debito a discapito della valuta o comunque fino a quando vi saranno risorse per procedere in tal senso.

Mercato valutario: strategie operative con i broker forex

Per negoziare sul mercato valutario e cercare di cogliere eventuali opportunità sui temi di investimento appena introdotti, potrebbe risultare di grande utilità rivolgersi ai servizi dei broker forex: difatti gli intermediari che offrono l'accesso al circuito over the counter per gli scambi di valute, rappresentano per i risparmiatori una soluzione operativa molto vantaggiosa. I tool rilasciati dalle società attive sul foreign exchange market presentano numerose funzionalità avanzate, grazie alle quali si possono costruire, mantenendo la medesima efficacia, sia strategie di lungo termine sia strategie di breve termine.

L'interfaccia grafica delle piattaforme consente innanzitutto di utilizzare tecniche operative che prevedono l'analisi delle quotazioni dei sottostanti trattati, un plus non di poco conto soprattutto per chi specula sulle scansioni temporali più veloci; a ciò si aggiunge la leva finanziaria, il dispositivo che permette di aumentare il controvalore degli ordini. Naturalmente, pur trattandosi di investimenti su piazze decentralizzate, agli utenti non è richiesto di rinunciare al fattore sicurezza: difatti i broker forex sono autorizzati ad erogare i servizi di intermediazione dagli Organi di Vigilanza di riferimento di una determinata area geografica.

L'account di trading, per negoziare sul forex, è sottoscrivibile di norma con piccole somme di denaro e non prevede alcun tipo di costo, pertanto chiunque può approcciare questo tipo di operatività e valutare se le caratteristiche del foreign exchange market si adattino bene al proprio profilo da investitore. In ogni caso tutti i broker mettono a disposizione degli utenti una piattaforma dimostrativa, alimentata con fondi virtuali, per disporre gli ordini di compravendita in una ambiente simulato e testare quindi senza rischi le funzionalità del tool e le strategie operative.