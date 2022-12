Pressing dei partiti sulla proroga del Superbonus 110%, scontro governo - sindacati sulle pensioni

Tornare alla versione di Opzione donna in vigore finora, ma con una mini proroga: il tempo - tra i sei e gli otto mesi - di mettere in cantiere la riforma complessiva del sistema previdenziale. E' l'ultima ipotesi alla quale starebbe lavorando il governo. Altra possibile novità potrebbe riguardare il Superbonus: sale il pressing dei partiti per prorogare i tempi e sfruttare l'agevolazione al 110% anche nel 2023, insieme alla necessità di disincagliare il mercato dei crediti. Ma proprio sul fronte delle pensioni è scontro fra il governo e sindacati:Giorgetti rivendica il coraggio di un'operazione che guarda soprattutto "ai giovani". Cgil e Uil in piazza in Lombardia contro la manovra il 16 dicembre, lo stesso giorno manifestazione dei pensionati della Cgil a Roma