Matteo Salvini è arrivato all'AulaBunker dell'Ucciardone a Palermo, per l'udienza del processoOpen Arms. Con il Vicepremier e Ministro c'è l'avvocato GiuliaBongiorno. In Aula sono attesi anche gli ex Ministri ElisabettaTrenta e Danilo Toninelli. Lo rendono note fonti del ministro