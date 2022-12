Siracusa, due donne scippate in corso Gelone: fermato un 48enne

Nel pomeriggio di ieri, agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di 48 anni per il reato di furto con strappo.

L’arrestato è accusato di aver perpetrato due furti con strappo nei confronti di due donne mentre le stesse, nel pomeriggio precedente, camminavano in corso Gelone.

L’uomo, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato condotto in carcere.