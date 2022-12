Noto, il dirigente del Commissariato di Polizia allo Scientifico parla di femminicidio

Questa mattina, il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Noto, Vice Questore Paolo Arena, presso l’aula magna del Liceo Scientifico di via Pitagora, facente parte del plesso Matteo Raeli, alla presenza del dirigente scolastico Concetto Veneziano e dei docenti, ha incontrato gli alunni delle classi II, sul tema voluto dal Dipartimento di PS nella settimana dedicata alla violenza alle donne “Questo non è Amore: Stalking e femminicidio”. Negli ultimi anni, le vicende di violenza di genere hanno avuto un incremento preoccupante, specie nei rapporti tra ex coniugi o conviventi.

La legge ha prospettato, dal 2009 ad oggi, un ventaglio di soluzioni efficaci per contrastare e, laddove possibile, prevenire in tempo utile questo triste e grave fenomeno criminale che è e resta un problema sociale. Anzitutto, la possibilità dell’Ammonimento da parte del Questore, su istanza della vittima, d’iniziativa da parte della Polizia o su segnalazione di terze persone, che dà vita ad un procedimento di tipo amministrativo; la querela, specie quando si è in una fase più avanzata, che invece attiva un procedimento di natura penale e per la quale la parte offesa ha a disposizione un termine di sei mesi; l’arresto in flagranza e l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare col divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La vittima che denuncia i fatti di violenza domestica potrà usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato a prescindere dalle sue condizioni reddituali, riceverà ogni utile comunicazione circa l’applicazione, modifica o revoca di misure cautelari inflitte all’autore della violenza e potrà essere messa in contatto coi centri antiviolenza, dislocati in ambito territoriale, che danno assistenza psicologica e logistica estesa anche ai figli minori. Solo con un ascolto qualificato della vittima, sarà possibile valutare attentamente il rischio di recidiva e predisporre un efficace piano di sicurezza, offrendole soprattutto la possibilità di scegliere, di avere un’alternativa.

E' stato proiettato un video per far meglio comprendere il tema della conferenza. Immancabile la foto di rito con gli alunni.

Personale in divisa, nel centro storico, ha svolto attività informativa nei confronti dei cittadini distribuendo gli opuscoli ministeriali contenenti informazioni utili per prevenire casi di violenza di genere.