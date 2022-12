Termini Imerese: domenica 4 dicembre inaugurazione della mostra di pittura "Clandestini" di Michele Iacono

L'associazione "HimerAzione" inaugura la sede di via Iannelli 2, a Termini Imerese, e lancia la mostra "Clandestini". Domenica 4 dicembre 2022, si inaugurerà la mostra personale dell’artista Michele Iacono, con un tema che proprio in questi giorni si presenta in tutta la sua drammaticità, i migranti, dal titolo suggestivo: "I clandestini". Le tele, dipinte quasi vent’anni fa e mai esposte, conservano il valore artistico e simbolico su uno dei più scottanti problemi europei e mondiali. Il tema, così carico di una sua valenza rappresentativa, apre il dibattito sull’arte e la letteratura nel nostro tempo su quegli aspetti che riguardano i fatti concreti e vitali dell’esistenza.