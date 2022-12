Ragusa, riqualificare strada al servizio dell'ospedale Giovanni Paolo II

Un atto di indirizzo, presentato dal capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, per chiedere all’Amministrazione comunale la redazione di un progetto di ampliamento e riqualificazione della strada comunale parallela alla variante Ss 115 che congiunge la Sp 60 alla Sp 13 attraversando gli ingressi principali dell’ospedale Giovanni Paolo II e del relativo eliporto. E’ il senso del nuovo intervento che Chiavola farà in aula dopo avere preso atto dell’inconsistenza numerica della ex maggioranza che ha sprigionato nuove e sane energie sociali e politiche tra alcuni consiglieri che facevano da supporto a Cassì e che adesso sentono più forte la loro autonomia politica. “Lo testimonia il fatto – spiega Chiavola – che siamo riusciti a fare esitare, nelle ultime sedute, tre atti importanti che riguardavano la viabilità, il più incisivo quello delle rotatorie per motivi di sicurezza sulla Ragusa mare. Ora vedremo come andrà questo altro atto di indirizzo sulla viabilità esterna a servizio del Gp II. Siamo fiduciosi sul fatto che il presidente del Consiglio non voglia calendarizzare l’esame di questi atti troppo al di là da venire. Attendiamo fiduciosi, dunque, che ci possa essere un’altra seduta ispettiva per discutere di questo così come di altri documenti come le interrogazioni a risposta orale che, sommandosi, possono diventare motivo di programmazione della convocazione di una nuova seduta ad hoc del civico consesso. Noi produrremo gli atti ispettivi necessari. Sarà, comunque, un modo per verificare la buona volontà del Consiglio finalizzata a venire incontro a provvedimenti di cruciale importanza per il futuro della nostra città”.