Catania, in archivio la prima giornata del Campionato Italiano per società di surf casting elite

Va in archivio la prima giornata del Campionato Italiano per Società di Surf Casting Elitè organizzata dalla F.I.P.S.A.S a Cura della sezione Provinciale di Catania che si sta svolgendo presso le spiagge San Marco, Fiumefreddo e Marina di Cottone in provincia di Catania. La disciplina che si pratica pescando con la canna dalla riva ha attirato tantissimi appassionati e semplici curiosi dai paesi dell’hinterland etneo.

In spiaggia si sono affrontati alcuni dei migliori pescatori d’Italia, con oltre ottanta atleti a rappresentare 22 squadre provenienti da ogni parte della Penisola. Dopo averle pescate, le varie prede vengono trattenute per poco tempo all’interno di contenitori con ossigenatore e, una volta misurate, vengono immediatamente rilasciate. “Una prima giornata carica di grandi emozioni - sottolinea il presidente della sezione provinciale di Catania FIPSAS Santo Gerardo Leva- parliamo di una manifestazione tanto atteso da tutti gli sportivi che sta riscuotendo un enorme successo. E’ ancora presto per fare pronostici sul vincitore finale visto che moltissimi team sono agguerriti e ci stanno mostrando tutta la loro bravura”.