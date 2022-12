La Svizzera supera la Serbia e passa agli ottavi

Dopo l'incredibile pari contro il Camerun (3-3), la Serbia ci ricasca e, dopo aver rimontato la Svizzera, si lascia contro rimontare dicendo addio a Qatar 2022. Allo Stadium 974 di Doha finisce 3-2 per la selezione di Yakin: apre Shaqiri, Mitrovic e Vlahovic ribaltano tutto, poi Embolo e Freuler permettono agli elvetici di vincere e salire a 6 punti nel Gruppo G, confermando la seconda posizione. I rossocrociati affronteranno il Portogallo negli ottavi. Succede di tutto in un primo tempo molto divertente e ricco di occasioni: Embolo e Xhaka vengono murati dopo pochi secondi da un attento Milinkovic, dall'altra parte invece, all'11', Zivkovic colpisce un palo clamoroso con un mancino da fuori area.

Gli svizzeri si salvano e al 20' sono loro a sbloccare il match con Shaqiri, che riceve da Sow e fulmina il portiere per l'1-0. Passano pero' una manciata di minuti e Mitrovic pareggia con un gran colpo di testa su cross di Tadic, mentre al 35' una zampata di Vlahovic permette ai serbi di ribaltare tutto sul 2-1. Prima del riposo si ristabilisce l'equilibrio grazie al tocco sotto porta di Embolo, bravo a sfruttare al meglio l'assist di Widmer. Il valzer di emozioni prosegue anche ad inizio ripresa: dopo tre minuti Freuler trova il 3-2 della Svizzera su assist di Vargas, poi Embolo fallisce la possibile chance per il poker. Con il passare dei minuti i ritmi calano e non si registrano tante altre occasioni, anzi aumenta la tensione e si gioca pochissimo. Al triplice fischio fa festa la Svizzera.