Vanagloria sul salvataggio della Lukoil di Priolo: il merito è del governo Meloni (VIDEO)

Il 'caso Lukoil" di Priolo e vanagloria. Sono state decine e decine i comunicati stampa arrivati nelle redazioni dei giornali per annunciare il salvataggio del colosso petrolifero russo. Consiglieri, deputati, aspiranti sindaci, portaborse e chi più ne ha più ne metta. La verità è soltanto una. Il merito è soltanto del governo Meloni e soprattutto della premier ha ha capito l'importanza strategica della raffineria in provincia di Siracusa e che oltre alla fonte energetica c'era da salvaguardare 10 mila posti di lavoro. Tutto il resto è soltanto aria fritta. Personaggi in cerca di visibilità, smentiti dai fatti.