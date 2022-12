Ladri indisturbati a Floridia, colpo in un negozio di abbigliamento donna

Una banda di ladri continua a mettere a segni colpi a Floridia. La scorsa notte i malviventi hanno fatto visita al negozio di abbigliamento per donna Si.De, in corso Vittorio Emanuiele. I ladri dopo avere forzato la porta d'ingresso si sono introdotti nel locale, puntando sul registratore di cassa. Arraffati pochi soldi, prima di abbandonare il negizio, hanno portato via abbigliamento. Il furto è stato scoperto questa mattina all'apertura di Si.De. L'ennesimo colpo è stato denunciato alla Tenenza dei carabinieri di Floridia che adesso stanno visionando i filmai delle telecamere di video sorveglianza nel tentativo di risalire ai ladri. Secondo quanto si apprende in paese, i ladri a Floridia avrebbero preso di mira molte abitazioni.

L.M.