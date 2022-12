Scicli, lunedì i funerali di Moreno Frasconi morto in un incidente stradale

Si terranno lunedì alle 10 nella chiesa del Santissimo Salvatore del quartiere Jungi, a Scicli, i funerali di Moreno Frasconi, il 46 enne morto venerdì in un incidente stradale autonomo in moto nella frazione di Bruca. Moreno Frasconi era in sella alla sua moto Ducati quando è andato a schiantarsi prima contro un muro e poi contro un palo dell'energia elettrica, in via Madame Curie. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e poi l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Moreno Frasconi lascia la moglie e due figli.