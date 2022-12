Ruba in una casa in ristrutturazione a Vittoria: arrestato dalla Polizia

Aveva appena rubato da un cantiere allestito all’interno di una abitazione privata in fase di ristrutturazione, numerose pedane in ferro il pregiudicato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria.

I poliziotti, dopo una segnalazione di furto alla sala operativa, si recavano in via Carlo Alberto, nei pressi di una abitazione privata in fase di ristrutturazione.

Sul posto, gli agenti sorprendevano C.V., 24 anni, intento a caricare all’interno del bagagliaio di un’auto, numerose pedane in ferro di proprietà della ditta edile che aveva allestito il cantiere per la ristrutturazione edilizia. Il giovane veniva condotto negli uffici di Polizia e arrestato per furto aggravato in flagranza.