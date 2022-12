Giornata delle persone con disabilità, Anffas: molte ancora le azioni da porre in essere

Oggi è la Giornata internazionale delle persone con disabilità 2022 che è stata incentrata dall’Onu sul ruolo che l'innovazione deve avere nel contribuire a rendere il mondo maggiormente accessibile ed equo. A tal fine anche il messaggio del segretario generale Onu, António Guterres, evidenzia come questo tema possa avere differenti sfumature. Si legge, infatti, nel testo del messaggio: “Abbiamo bisogno di soluzioni trasformative per salvare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e non lasciare indietro nessuno. Ciò richiede una maggiore collaborazione del settore pubblico-privato per sviluppare strategie per e con le persone con disabilità. La pietra angolare di questa cooperazione deve essere la partecipazione attiva delle persone con disabilità nella loro piena diversità e la loro piena inclusione in tutti i processi decisionali. Innovazione e tecnologia possono essere potenti strumenti di inclusione. Possono migliorare l'accesso all'informazione, all'istruzione e all'apprendimento permanente. E possono aprire nuove strade affinché le persone con disabilità partecipino alla forza lavoro e alla società in generale su base paritaria. Stiamo lavorando a tutti i livelli per valutare, affrontare e promuovere l'accessibilità digitale e dare l'esempio in materia di inclusione della disabilità”.