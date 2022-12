Acate, manifestazione sindacale per chiedere verità sul caso Dauda Diane

Si è tenuta ad Acate nel tardo pomeriggio di venerdì la manifestazione nazionale indetta dai sindacati di base contro la guerra e la “sua “ economia, il carovita, l’attacco ai salari e le disuguaglianze locali. Il corteo, nel quale erano rappresentate tante sigle, si è mosso da Piano San Vincenzo, dove ha fatto ritorno, dopo avere percorso alcune vie cittadine. Tanti i lavoratori immigrati che vi hanno aderito, tutti uniti, ancora una volta per chiedere verità e giustizia per Dauda Diane. Alla manifestazione ha pure partecipato il sindaco Giovanni Di Natale, accompagnato da alcuni assessori, ma non tutte le associazioni e i gruppi, come ha messo in rilievo il segretario dell’ sb di Ragusa Michele Mililli.