Siracusa, il reliquario di Santa Lucia al Comando provinciale dei carabinieri

Don Salvatore Musso, parroco della chiesa “Sacro Cuore di Gesù” di Siracusa, ha portato il reliquario di Santa Lucia, Patrona della Città aretusea, al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa.

Le reliquie sono state accolte dal Comandante Provinciale Colonnello Gabriele Barecchia, dal Cappellano Militare per l’Arma dei Carabinieri per la Sicilia Orientale Don Rosario Scibilia e da una nutrita rappresentanza di Ufficiali, Marescialli e Carabinieri della sede e di colleghi in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

In una sala del Provinciale ha avuto luogo un sentito momento di preghiera, nel corso del quale Don Musso, Don Scibilia e il Colonnello Barecchia hanno ricordato la vita e il sacrificio della Santa evidenziandone la dedizione dimostrata al Signore. La fedeltà e l’amore di Santa Lucia verso il prossimo sono state paragonate all’impegno e alla fedeltà che ogni Carabiniere, con il Giuramento prestato, dimostra nel quotidiano servizio, operando sempre in favore di cittadini e Istituzioni. Un momento di grande spiritualità, quello che ha coinvolto i partecipanti, in particolare all’arrivo e alla partenza delle reliquie, quando sono stati tributati gli onori militari.