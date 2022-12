Sud Italia chiama Ghana, opportunità per le imprese siciliane e calabresi

Due progetti importanti, a cui potrebbe presto aggiungersene un terzo, una partnership tra FederTerziario Catania ed il Consolato della Repubblica del Ghana che prevede attività e investimenti in gemellaggio in Sicilia, in Calabria e in diversi territori del Ghana, con vantaggi reciproci, economici e ambientali.

Il presidente Enzo Rindinella ed il Console Onorario Francesco Campagna, che ha competenza per le Regioni Sicilia e Calabria, si sono incontrati a Palermo, gettando le basi per delle azioni da condurre insieme già nelle prossime settimane.

Dopo la partecipazione di FederTerziario Catania al focus del Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp a palazzo Biscari, si sono aperti degli spazi nuovi di azione, nell’ambito dell’Agroalimentare, in tema, ad esempio, di sostenibilità, ma non solo. Un lavoro che- è emerso dal primo confronto- si può condurre in maniera proficua con la partecipazione di diverse città ganesi.

I punti chiave saranno il miglioramento qualitativo del terreno e la sperimentazione di un progetto di Acquaponica. L’ìdea, nel primo caso, è quella di incidere positivamente nelle produzioni agricole, aiutando le aree del Ghana in cui la sostenibilità non è di certo una realtà concreta, a causa dell’attività dei contrabbandieri e delle ricerche di oro aggressive. L’Acquaponica, invece, servirebbe, a detta del Console Campagna, in quelle aree in cui il terreno è avvelenato e in cui si riscontra carenza idrica. Sono ambiti in cui il Governo dei Re (CFI) intende agire in maniera concreta.

“Entrambi i progetti- spiega Rindinella- sono nelle corde della Società Strategica di Consulenza di FederTerziario Catania- così come il terzo potenziale progetto, che sottoporremo al Governo Ghanese. Riguarda un’attività rivoluzionaria di Sanità rivolta ad alcune zone strategiche dei porti del Ghana, sia con l’affluenza dei Cargo che con l’impiego delle navi da Crociera. Non parliamo di certo di una copia del sistema sanitario italiano da esportare, ma non c’è dubbio che con l’appoggio politico-sindacale della Federazione Logistica e Servizi di FederTerziario e con altre associazioni internazionali che operano in seno ai porti di tutto il mondo, attraverso un protocollo di intesa , si potrebbe lavorare in maniera davvero incisiva, con risultati seri”. Opinione condivisa dal Console Onorario Campagna.

FederTerziario Catania ed il Consolato avvieranno, dunque, un gemellaggio. In Calabria, si agirà in campo agrumicolo, con l’intervento diretto di FederTerziario Reggio Calabria, presieduta da Agatino Cundari. Attenzione puntata, in questo caso, sul bergamotto, tipica produzione di quella zona del Sud Italia.

Da sinistra: console Campagna e Rindinella