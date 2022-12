Palermo, alla Libreria "Tante Storie" la mostra "Donne. Un alfabeto al femminile" di Marco Pirrotta

Sarà inaugurata martedì prossimo, 6 dicembre, nei locali della Libreria Tante Storie di via Ludovico Ariostio, 27, a Palermo, la mostra di Marco Pirrotta "Donne. Un alfabeto al femminile". La mostra è ispirata da ritratti tardo rinascimentali dipinti da vari artisti italiani e vuole ripercorrere idealmente un alfabeto al femminile nel quale si esalta la bellezza e la delicatezza che queste donne seppero mostrare alla società di quel tempo ed in contesti diversi. Marco Pirrotta è nato a Palermo nel 1962, dove ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia Statale di Belle Arti. L'inaugurazione della mostra alla Libreria Tante Storie è in programma alle 17,30.