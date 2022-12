Sale quasi a quota 1.000 il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano e sale ancora il numero dei morti che raggiunge quota 635. I contagi sono in totale 961: 941 si trovano in isolamento domiciliare, 20 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 23 Acate, 29 Chiaramonte, 65 Comiso, 2 Giarratana, 39 Ispica, 222 Modica, 1 Monterosso, 81 Pozzallo, 274 Ragusa, 16 Santa Croce,

74 Scicli, 115 Vittoria.