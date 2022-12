Olanda senza affanno contro gli Usa: è ai quarti

L'Olanda è la prima qualificata per i quarti di finale dei mondiali ci calcio in corso in Qatar. Gli Orange hanno battuto gli Stati Uniti 3-1 al Khalifa International Stadium e ora aspettano la vincente di Argentina-Australia.

In avvio Noppert salva su un tiro di Pulisic, mentre tra gli olandesi Depay al 10' non sbaglia e firma il vantaggio su assist di Dumfries. Nel recupero del primo tempo Blind (su un'azione identica a quella del primo gol, sempre con lo zampino dell'interista) trova il raddoppio (46').

Gli americani provano a riaprire la sfida grazie a Wright (31' st), ma Dumfries fa 3-1 (36') e spedisce l'Olanda ai quarti.